Тунгышбай Жаманкулов признан виновным в растрате чужого имущества

В Медеуском районе №2 Алматы оглашен приговор членам съемочной группы фильма «Феникс», обвиняемых в хищении и пособничестве в хищении государственных средств, выделенных на съемку, сообщает в четверг Sputnik Казахстан .

Напомним, известному актеру и продюсеру Тунгышбаю Жаманкулову, режиссеру фильма Талгаду Жанибекову, управляющему директору по экономике и финансам АО «Казахфильм» Гаукар Искаковой предъявлено обвинение в присвоении или растрате вверенного чужого имущества.

Согласно сообщению агентства, суд признал их виновными и приговорил Тунгышбая Жаманкулова к семи годам лишения свободы условно, согласно закону об амнистии суд сократил ему срок наполовину - до 3,5 года. Также суд постановил взыскать с Жаманкулова в пользу министерства культуры и спорта более 3,4 миллиона тенге. Талгад Жаныбеков приговорен к семи годам лишения свободы условно. Суд постановил освободить его из зала суда, а также взыскать в пользу министерства более 4,3 миллиона тенге. Гаукар Искаковой суд назначил наказание в виде одного года условно.

Жаманкулов был задержан 2 ноября 2016 года по обвинению в хищении государственных средств в размере 69 млн тенге, выделенных на съемку кинокартины «Феникс». 4 ноября в отношении него была избрана мера пресечения «залог», Жаманкулов в присутствии своего защитника полностью признал вину в хищении бюджетных средств.

Жаманкулову 68 лет, он народный артист Казахстана, лауреат Госпремии, снялся в десятках фильмов, работает в Казахском государственном академическом театре драмы им. Ауэзова.