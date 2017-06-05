Население Казахстана приближается к 18 миллионам

Население Казахстана составляет 17 млн 994 тысяч человек, сообщил в ходе брифинга в правительстве в понедельник председатель комитета по статистике министерства национальной экономики Нурболат Айдапкелов. При этом, подчеркнул он, это данные на 1 мая. Таким образом, в ближайшее время, будет объявлено о достижении цифры в 18 миллионов человек.

«Цифры радужные (по населению Казахстана — V), - заявил вице-министр национальной экономики Руслан Даленов. - Нас 18 миллионов есть!».

Однако его поправил Айдапкелов: «Что касается последних цифр, у нас на 1 мая цифра 17 млн 994 тысячи человек. В целом, за год у нас на 241 тысячу человек увеличение составило. Что касается слов Руслана Ерболатовича на счет 18 миллионов, мы пока этого не видим, но у нас предположение: если на 1 мая у нас 17 млн 994 тысячи, то есть в мае месяце мы ожидаем, что население Казахстана должно....»

«Да, за май цифры сейчас обрабатывают, по ощущениям уже 18 есть!», - перебил его Даленов.

Вице-министр признался, что действительно, цифры по количеству населения Казахстана давно не публиковались в открытом доступе. Но это связано с внедрением онлайн-счетчика по подсчету казахстанцев.

«По данным оперативным собирается регулярно. Сейчас мы собираемся запустить онлайн счетчик. Это означает, что с интервалом в несколько секунд каждый гражданин будет видеть, сколько человек сейчас проживает в Казахстане. Данные мы берем: сколько родилось, минус сколько приехало, уехало и так далее. Такую информацию мы будем размещать, в следующем месяце уже запустим этот проект. До этого момента мы не публиковали, поскольку уточняли методологию. Поскольку мы внедряем электронный счетчик, мы уточнили все данные, это заняло время. Теперь после того как мы опубликуем онлайн счетчик, мы вернемся к практике ежемесячного публикования «твердых» отчетов, сколько у нас населения», - заключил вице-министр.