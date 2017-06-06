Им стал бывший вице-министр труда и соцзащиты
Назначен глава управления экономики Астаны
Фото пресс-службы акимата Астаны

Управление экономики и бюджетного планирования столицы возглавил 40-летний Ергали Егемберды, сообщает в понедельник вечером пресс-служба акимата Астаны.

С 2013 по 2017 год Егемберды работал вице-министром труда и социальной защиты, вице-министром здравоохранения и социального развития. До этого в разные годы занимал посты руководителя аппарата мажилиса парламента, главного инспектора отдела организационно-территориального развития канцелярии премьер-министра. С 2006 по 2010 год работал в государственных органах Карагандинской области.

Егемберды получил образование в Казахской государственной юридической академии, Евразийском национальном университет им. Гумилева и в Бостонском университете. Стипендиат Президентской программы «Болашак». Квалифицированный экономист, Master of Science (Administrative studies with Financial Economics concentration). Кандидат политических наук.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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