Назначен глава управления экономики Астаны

С 2013 по 2017 год Егемберды работал вице-министром труда и социальной защиты, вице-министром здравоохранения и социального развития. До этого в разные годы занимал посты руководителя аппарата мажилиса парламента, главного инспектора отдела организационно-территориального развития канцелярии премьер-министра. С 2006 по 2010 год работал в государственных органах Карагандинской области.

Егемберды получил образование в Казахской государственной юридической академии, Евразийском национальном университет им. Гумилева и в Бостонском университете. Стипендиат Президентской программы «Болашак». Квалифицированный экономист, Master of Science (Administrative studies with Financial Economics concentration). Кандидат политических наук.