В Алматинской области ожидаются паводки

В ближайшие сутки 7 июня в связи с прогнозом сильных дождей на отдельных реках Алматинской области ожидается формирование паводков, склонового стока, предупреждает во вторник Казгидромет.

«По-прежнему на большую часть республики будут влиять фронтальные разделы, с которыми сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, на юго-востоке республики местами сильные, порывистым ветром, возможен град. Лишь на западе республики по-прежнему погода без осадков», - говорится на сайте Казгидромета.

В Жамбылской, Павлодарской областях местами - ветер 15-20 м/с, возможен град.

В Акмолинской области местами ожидается днем усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.

В Алматинской, Южно-Казахстанской, ночью в Кызылординской, Актюбинской, днем в Мангистауской областях местами ветер 15-20 м/с.

В Костанайской области местами - ночью и утром туман, днем ветер 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами усилится ветер 15-20 м/с, возможен град, ночью и утром туман.

В Карагандинской области местами – ветер 15-20 м/с, возможен град.

В Восточно-Казахстанской области местами усилится ветер 15-20 м/с, днем возможен град.

Днем в Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидаются заморозки 2 градуса.