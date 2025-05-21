Закон по объединению Astana Hub и Парка инновационных технологий принял мажилис

Также увеличивается прозрачность процедур предоставления мер господдержки
В среду в ходе пленарного заседания мажилис во втором чтении принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования системы государственной поддержки отрасли инновационной деятельности». Документ предусматривает объединение автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий» и международного технопарка Astana Hub и формирует единое правовое поле для его участников.
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