Закон по объединению Astana Hub и Парка инновационных технологий принял мажилис

В среду в ходе пленарного заседания мажилис во втором чтении принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования системы государственной поддержки отрасли инновационной деятельности». Документ предусматривает объединение автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий» и международного технопарка Astana Hub и формирует единое правовое поле для его участников.

«Закон разработан с целью улучшения условий для инновационной деятельности через создание единого инновационного кластера и расширение поддержки для его участников. Документ направлен на объединение автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий» и международного технопарка Astana Hub и формирование единого правового поля для его участников», - сказал депутат мажилиса Артура Кошмамбетов.

Кроме того, законом предусматривается увеличение прозрачности процедур предоставления мер государственной поддержки инновационной деятельности через единое окно «Национальной инновационной системы». Также обеспечивается конкурсный отбор и оценка эффективности при софинансировании венчурных фондов.