Подсудимый по делу об убийстве Шерзата Полата сознался в нанесении ножевых ранений дяде подростка

В среду, 21 мая, продолжилось судебное разбирательство по делу об убийстве Шерзата Полата. На нем был допрошен подсудимый Абзал Шынасыл, которого обвинение считает человеком, нанесшим ножевое ранение Шерзату Полату.

Шынасыл, выступая в суде, заявил, что взял на себя убийство Полата по групповому сговору в ходе их перевозки из Талгара в Конаев 16 октября.

«Следователи нам говорили, что кто-то должен взять это на себя или будет тяжело всем. Когда нас этапировали, мы поговорили, и Равиль [Сакиев] сказал, что кто-то должен взять это. Я решил, раз у меня был нож и я не хочу бежать от ответственности, что я на себя возьму это», - заявил он, добавив, что другой подсудимый Шынгыс Белгожаев должен был «взять на себя» нанесение ножевых дяде Полата, покойному Нурканату Гайыпбаеву, но позднее отказался.

Затем, по словам Шынасыла, он, посоветовавшись со своим адвокатом, решил, что «признается лишь в том, что он совершил» - в нанесении трех ножевых ранений Гайыпбаеву в область таза.

На вопрос о том, почему он их нанес, подсудимый сказал, что был в гневе из-за того, что Гайыпбаев выстрелил в их сторону и одна из пуль «просвистела мимо его уха».

Что касается ножа, то Шынасыл заявил, что за три дня до этих событий на него напали три человека с ножами и перцовыми баллончиками. Поэтому он взял с собой нож в целях самозащиты.

На вопрос адвоката потерпевших Мейрмана Шекеева о том, как он мог в своих показаниях точно знать о том, куда именно Полату нанесли ножевое ранение, если не бил его ножом, Шынасыл заявил, что ему рассказали это следователи и адвокат.

«Я признаю, что в гневе нанес ножевые ранения, сожалею об этом. Но я не собирался его [Гайыпбаева] убивать, потому что бил ножом в таз. Мне бы никто не помешал что-либо серьезнее сделать», - сказал подсудимый.