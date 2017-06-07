Мир за ночь. 6-7 июня 2017 года

Международная антитеррористическая коалиция нанесла удар по проправительственным силам в Сирии; мужчина с молотком напал на полицейских в Париже; Мавритания стала девятой страной разорвавшей дипотношения с Катаром; Порошенко требует публичного отчета о расследовании смерти журналиста Шеремета; Путин в интервью Оливеру Стону заметил, что войну между США и Россией никто бы не пережил.

ВВС международной антитеррористической коалиции нанесли удар по проправительственным силам Сирии внутри обозначенной зоны дээскалации на юге страны, говорится в распространенном заявлении штаба операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость»), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США, сообщает ТАСС.

«Несмотря на предупреждения, танки, артиллерия, ПВО и другая военная техника проправительственных сил, а также около 60 солдат вошли в утвержденную зону деэскалации, угрожая силам коалиции и ее партнерам, находящимся на базе Ат-Танф», - говорится в документе.

Это второй в этом месяце эпиход нанесения силами коалиции авиаудара по проправительственным войскам в районе Ат-Танфа.

Мавритания заявила о разрыве дипломатических отношений с Катаром, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Al Arabia. Таким образом, это девятая страна, разорвавшая дипотношения с Дохой. В понедельник об аналогичных мерах заявили Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские эмираты, Йемен, Мальдивские острова, власти восточной части Ливии и островное государство Маврикий. Некоторые страны также разорвали экономические отношений с Катаром.

Кроме того, Иордания заявила о том, что снижает уровень своего дипломатического представительства в Катаре и отзывает лицензию у местного филиала катарского телеканала Al Jazeera, сообщает агентство Associated Press.

40-летний мужчина напал с молотком на троих полицейских у Собора Парижской Богоматери, в котором находилось более сотни туристов, сообщает Euronews.

Около половины пятого вечера он выкрикнул «Это вам за Сирию!» и с молотком в руках напал на троих стражей порядка. Один полицейский был легко ранен в голову, а его напарник открыл огонь из табельного оружия, попав нападавшему в грудь. Его госпитализировали.

«Мы сейчас изучаем возможность продления чрезвычайного положения и срока действия соответствующих законов, чтобы таким образом предотвратить подобные ситуации», — заявил глава МВД Франции Жерар Коломб.

У задержанного нашли студенческий билет. Его подлинность сейчас проверяют. В ходе предварительного допроса мужчина, имя которого пока не обнародовано, назвал себя «солдатом Халифата», присягнувшим группировке «Исламское государство. Сообщается, что он «выходец из Алжира».

Президент Украины Петр Порошенко потребовал от украинских правоохранительных органов публичного отчета о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета, пишут «Ведомости».

«Защищена сегодня работа журналиста? Нет. Есть определенные лакмусовые кейсы, такие как убийство Павла Шеремета. И у меня здесь, в сердце, так же болит, как и у вас. Я так же с вами. Требую публичного отчета правоохранительных органов о расследовании убийства Павла Шеремета», - сказал Порошенко в своем обращении по случаю Дня журналиста во вторник.

20 июля 2016 года в Киеве погиб известный журналист Павел Шеремет. Машина, в которой он выехал из дома, взорвалась на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, успев проехать только несколько десятков метров. Взорванный автомобиль принадлежал руководителю «Украинской правды» Алене Притуле, его гражданской жене, но ее в машине не было.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что в случае войны России и США «этого бы никто не пережил», сообщают РИА Новости.

«В случае горячей войны США доминировали бы?», — спросил Стоун президента России. «Думаю, что этого бы (войны — V) никто не пережил», — ответил он.

Путин также заметил, что не теряет надежду на восстановление отношений с США. «Надежда всегда есть, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище», - сказал Путин.

По данным издания Variety.com, в ходе подготовки интервью Путин и Стоун посмотрели известный художественный фильм режиссера Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или как я перестал бояться и полюбил бомбу».