Девочка чуть не утонула в Аэропортовском озере
Сотрудники алматинского ДЧС спасли тонущую третьеклассницу
ФОТО Жанары Каримовой

Спасатели Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы спасли девочку, которая тонула в Аэропортовском озере.

«Мухаметжанов Айдос - дежурный спасатель Республиканского оперативно-спасательного отряда, находясь на смотровой вышке водно-спасательной станции «Малого алматинского озера», услышал крики собравшихся детей 8-9 лет. Оказалось в воде тонет девочка. Спасатели отреагировали молниеносно и, через одну минуту, тонувшая была спасена спасателем-водолазом Юшковым Дмитрием. Ею оказалась ученица 3 класса 89 школы Козелькова Светлана. Как выяснилось, в воде она поскользнулась, не умея плавать, стала тонуть», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

С 1 июня начался купальный сезон, и в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в районе Аэропортовского озера дежурят спасатели и водолазы. Республиканского оперативно спасательного отряда.
Департамент по ЧС г.Алматы напоминает жителям и гостям столицы о необходимости соблюдения правил безопасного купания: не купаться в запрещенных и не оборудованных для купания местах и не нырять в незнакомых местах; не оставлять детей у воды без сопровождения взрослых; не заплывать за знаки ограждения.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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