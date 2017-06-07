Сотрудники алматинского ДЧС спасли тонущую третьеклассницу

«Мухаметжанов Айдос - дежурный спасатель Республиканского оперативно-спасательного отряда, находясь на смотровой вышке водно-спасательной станции «Малого алматинского озера», услышал крики собравшихся детей 8-9 лет. Оказалось в воде тонет девочка. Спасатели отреагировали молниеносно и, через одну минуту, тонувшая была спасена спасателем-водолазом Юшковым Дмитрием. Ею оказалась ученица 3 класса 89 школы Козелькова Светлана. Как выяснилось, в воде она поскользнулась, не умея плавать, стала тонуть», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

С 1 июня начался купальный сезон, и в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в районе Аэропортовского озера дежурят спасатели и водолазы. Республиканского оперативно спасательного отряда.

Департамент по ЧС г.Алматы напоминает жителям и гостям столицы о необходимости соблюдения правил безопасного купания: не купаться в запрещенных и не оборудованных для купания местах и не нырять в незнакомых местах; не оставлять детей у воды без сопровождения взрослых; не заплывать за знаки ограждения.