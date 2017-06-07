​Объединение независимых профсоюзов «Аманат» заявило о получении временной регистрации

Республиканское объединение независимых профсоюзов «Аманат» сообщило о получении временной государственной регистрации. В ближайшее время организация планирует начать работу в не менее чем 9 регионах страны, сообщил в среду председатель «Аманата» Андрей Пригорь.

По словам Пригоря, регистрация объединения далась его участникам нелегко. Правозащитники начали необходимую работу в прошлом году, до ликвидации Конфедерации независимых профсоюзов Казахстана и дважды получали отказ. Процедура проходила на фоне высокого давления на профсоюзы. «Оно выражалось различными способами: начиная от ликвидации существующих профсоюзов и заканчивая уголовным преследованием активистов», - заметил он. По мнению председателя, это может быть связано с критикой международных организаций ситуации с правами рабочих в Казахстане.

«Причина создания нашего профсоюза в том, что все действующие организации практически не решают должным образом проблемы, которые возникают на производствах, в крупных корпорациях, доводя ситуацию до точки кипения. <…> Незнание законов со стороны работодателя ещё более усугубляет ситуацию. Руководить персоналом у нас может кто угодно, несмотря на отсутствие знаний. Отсюда у нас возникают забастовки и голодовки. Мост между рабочим и работодателем практически отсутствует. Действующие профсоюзы не предпринимают никаких действий в предупреждении конфликтных ситуаций», - рассказал Пригорь.

У нового объединения, по его словам, есть 6 месяцев на то, чтобы подтвердить республиканский статус и продлить регистрацию. Для этого «Аманат» намерен работать как минимум в 9 регионах, но опасается появления бюрократических затруднений. Из-за прохождения юридических процедур организация пока не начинала агитацию и не открывала возможность вступления, однако рабочие уже обращаются с этим вопросом.

По словам заместителя председателя Берика Жагипарова, объединение будет заниматься только правовым решением трудовых конфликтов. Он отметил, что нынешнее состояние трудового кодекса и закона о профсоюзах позволяют им работать, хотя и не так легко. «По трудовому кодексу прав у простого рабочего достаточно. Но при их нарушении они не обращаются в суды и прокуратуру. Мы будем обращаться вместе с ними», - пояснил он.

Мухтар Умбетов, другой заместитель председатель, отметил, что после обретения независимости в Казахстане серьёзно изменилась форма организации экономики. Однако правового обучения работников по-прежнему не проводится. Но обучать навыку решения споров нужно не только их, но и менеджмент. «У нас в стране по-прежнему действует принцип: «Я начальник – ты дурак», - заметил он.

Объединение не предусматривает ограничений по отраслям. Чаще всего в правовой поддержке нуждаются работники нефтяной, металлургической, образовательной сфер и других. Говоря о наиболее распространённых причинах конфликтов, создатели указали на наличие специфики в каждом регионе.

В Мангистауской области, где уже создано достаточное сильное профсоюзное движение, людей беспокоят не только экономические проблемы, но и затруднённое право создать независимую профсоюзную организацию.

В Карагандинской области работает множество крупных предприятий, в том числе Казахмыс и ArcelorMittal. «Предприятия, зачастую, базируются в малых городах и считаются градообразующими. И если они содержат город, они проникают во все сферы жизни рабочих, из-за чего им тяжело отстаивать многие свои права», - пояснил Жагипаров.

По словам Пригоря, нарушение прав рабочих распространено в строительной отрасли, особенно в Астане: «Часто бывает так, что заказчик нанимает подрядчика и тот создаёт большую цепочку из субподрядчиков, в результате чего страдают работники, у которых просто нет на руках даже трудового договора. Куда бы они ни обращались по этому вопросу, даже в прокуратуру, их просто переводят в рамки гражданско-правовых отношений, просят подавать в суд и там разбираться».