Им стал Акбатыр Надырбаев
Назначен председатель комитета геологии и недропользования
Фото Жанары Каримовой

Приказом министра по инвестициям и развитию Казахстана Женыса Касымбека на должность председателя комитета геологии и недропользования министерства по инвестициям и развитию назначен Акбатыр Надырбаев, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

«Надырбаев Акбатыр Алуадинулы назначен на должность председателя комитета геологии и недропользования министерства по инвестициям и развитию Казахстана», - говорится в сообщении пресс-службы.

Акбатыру Надырбаеву 60 лет. Он окончил Казахский политехнический институт по специальности «Инженер-геолог». Трудовую деятельность начал в 1980 году в должности геолога на Карагайлинской геолого-разведочной экспедиции. Занимался предпринимательской деятельностью.

С 2012 года и по настоящее время работал заместителем председателя комитета геологи и недропользования.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Репортер, фоторепортер интернет-журнала Vласть

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