Назначен председатель комитета геологии и недропользования

Приказом министра по инвестициям и развитию Казахстана Женыса Касымбека на должность председателя комитета геологии и недропользования министерства по инвестициям и развитию назначен Акбатыр Надырбаев, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

«Надырбаев Акбатыр Алуадинулы назначен на должность председателя комитета геологии и недропользования министерства по инвестициям и развитию Казахстана», - говорится в сообщении пресс-службы.

Акбатыру Надырбаеву 60 лет. Он окончил Казахский политехнический институт по специальности «Инженер-геолог». Трудовую деятельность начал в 1980 году в должности геолога на Карагайлинской геолого-разведочной экспедиции. Занимался предпринимательской деятельностью.

С 2012 года и по настоящее время работал заместителем председателя комитета геологи и недропользования.