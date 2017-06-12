В Казахстан придет потепление

Циклон, передвигающийся с запада на северо-восток Казахстана, принесет в ближайшие три дня кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер. Эта погода распространится также и на южные и юго-восточные регионы страны, сообщает «Казгидромет».

«Циклон, образовавшийся над Западным Казахстаном, в предстоящие трое суток будет перемещаться в северо-восточном направлении через центральные и северные области республики. Однако входящие в этот циклон системы фронтов повлияют на погоду южных и юго-восточных регионов, а 15 июня под его влияние попадут и восточные области Казахстана. Жителей этих регионов ожидают местами кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром, на севере возможен град. Несмотря на осадки, казахстанцев ждет потепление, местами температура поднимется до +30…+38 градусов», – говорится в сообщении метеослужбы.

В Алматы в эти дни ожидаются грозы, 13 июня температура ночью составит +12+14°С, днем +28+30°С. 14 июня ожидается переменная облачность, днем кратковременный дождь. Температура ночью +16+18°С, днем +31+33°С. 15 июня синоптики прогнозируют +18+20°С ночью, днем +28+30°С.

В Астане 13 июня ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью +14+16°С, днем +28+30°С. 14 июня синоптики прогнозируют днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью составит +14+16°С, днем +31+33°С. 15 июня в Астане также возможен дождь, температура ночью опустится до +15+17°С, днем +25+27°С.