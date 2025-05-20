Детские лагеря не относятся к объектам, уязвимым в террористическом отношении, заявили в МВД

В ведомстве просят решить этот вопрос
Тамара Вааль, Астана, Власть
Детские лагеря в Казахстане не включены в перечень объектов, уязвимых в террористическом отношении. Поэтому во вторник в ходе заседания правительства министр внутренних дел Ержан Саденов попросил решить этот вопрос.
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