Детские лагеря не относятся к объектам, уязвимым в террористическом отношении, заявили в МВД

Детские лагеря в Казахстане не включены в перечень объектов, уязвимых в террористическом отношении. Поэтому во вторник в ходе заседания правительства министр внутренних дел Ержан Саденов попросил решить этот вопрос.

«На сегодня акиматами детские лагеря не включены в территориальные перечни объектов уязвимых в террористическом отношении. Соответственно, нет четких критериев к обеспечению их охраны. Предлагается поручить министерству просвещения и акимам регионов внести их в перечни», - попросил Саденов премьер-министра Олжаса Бектенова.

В свою очередь он пообещал, что МВД обеспечит проверку персонала лагерей на судимость, розыск и по криминальным учетам, закрепит за детскими лагерями сотрудников полиции, которые будут проводить обходы и проверки, а также сопровождение организованных перевозок детей к местам отдыха.