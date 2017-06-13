Казахстан и Грузия продолжат улучшать отношения - Назарбаев

С момента обретения независимости Казахстан стал одним из первых и основных инвесторов для экономики Грузии, заявил во вторник в Акорде в ходе встречи в узком составе с президентом Грузи Георгием Маргвелашвили президент Нурсултан Назарбаев. Он подчеркнул, что не видит никаких препятствий для развития отношений двух стран.

«Я приветствую вас в Казахстане, в Астане. Вы приехали в знаменательное время, исполняется 25 лет наших дипломатических отношений. Наши отношения всегда были хорошими. Казахстан и Грузия первые годы мы помогали друг другу, мы одни из основных инвесторов вашей экономики стали с тех пор. И я не вижу никаких препятствий, чтобы дальше улучшать наши отношения. Ваш приезд очень важен в этом плане», - заявил Назарбаев.

Он напомнил, что в Астане проходит большое событие – международная выставка ЭКСПО-2017.

«Мы благодарны за ваше участие и приезд. Павильон Грузии здесь будет демонстрироваться. У нас очень большое открытие произошло 9-го (июня) вечером с участием 17 глав государств и многих членов правительств. И я думаю, у вас будет возможность увидеть, оценить сделанную большую работу. Мы построили еще один новый район нашего родного города», - заключил президент Казахстана.

Георгий Маргвелашвили заверил, что это его давняя мечта - посетить Казахстан.

«Я очень много слышал от людей о том, какая у Казахстана интересная динамика развития. И сейчас я воочию вижу, что вы и ваш народ сделали за эти очень трудные годы. Мы благодарны той поддержке, которую грузинский народ чувствует от республики и от вас лично - это в Грузии ценят и видят», - заверил глава Грузии.

По его словам, значимым является и тот факт, что его страна участвует в ЭКСПО и может показать достижения экономики, возможностей, а также «поддержать те традиционные добрососедские связи, которые мы имеем лично с вами, поддержать и рассмотреть те глобальные видения, которые у вас есть по направлению в регионе».

«Вы знаете, что Грузия активно участвует в концепции сотрудничества экономик. Мы - страна, которая создает возможности к сообщению, а не разобщению людей. Знаю, что вы тоже играете огромную роль в регионе по этому направлению. Огромное спасибо за вашу поддержку в течение многих лет, которую мы чувствовали от вас. И мне правда очень приятно быть в новом городе, который дышит энергией, дышит в развитии будущего. Я восхищаюсь тем, что увидел и тем, что я, наверное, увижу еще», - заявил Маргвелашвили.