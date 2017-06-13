​Продажа контрольного пакета KMG International китайской CEFC завершится в ближайшее время – Мынбаев

Нацкомпания КазМунайГаз планирует завершить сделку по продаже 51% пакета акций KMG International китайской China Energy Company Limited (CEFC) в ближайшее время. Китайская сторона планирует направить на развитие предприятия дополнительные $3 млрд, говорится в колонке председателя правления НК «КазМунайГаз» Сауата Мынбаев для газеты Казахстанская правда .

CEFC планирует направить эти средства на увеличение мощностей нефтеперерабатывающего завода Petromidia, развитие сети АЗС и другие проекты.

«Согласно условиям сделки республика также продолжит экспортировать свою нефть на нефтеперерабатывающий завод Petromidia в Румынии. При этом сохранение 49% акций позволят казахстанской стороне контролировать операционную деятельность компании и принимать решения совместно с партнером», - пояснил Мынбаев.

Помимо этого он обратил внимания на тему оптимизации структуры НК КМГ. К нынешнему моменту количество определённых для приватизации активов составляет 73 единицы, включая АО «Авиа­компания «Евро-Азия Эйр», ТОО «Национальная морская судоходная компания «Казмортрансфлот». К сегодняшнему дню уже были реализованы Rompetrol Ukraine LTD и ТОО «Торгово-производственная компания».

По всем остальным активам проводится независимая оценка, предпродажная подготовка и определяется методика реализации. «В прошлом году компанией был объявлен конкурс по продаже АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр». Однако он не состоялся из-за отсутствия заявок. 5 мая 2017 года были объявлены повторные торги, дата завершения приема заявок на участие в них – 3 июля», - пояснил Мынбаев.

Он подчеркнул, что НК КМГ стремится «не просто реализовать непрофильные активы, но и получить при этом максимальную экономическую выгоду, продать предприятия по справедливым ценам и с соблюдением ряда условий». Исходя из этого, при продаже компании «Евро-Азия Эйр» НК КМГ требует, чтобы в течение как минимум 5 лет был сохранен ее текущий профиль деятельности.

«Кроме того, авиакомпанией заключены долгосрочные контракты на оказание авиа­ционных услуг с основными заказчиками, такими как «КазТрансОйл», «Интергаз Центральная Азия» и NCOC, что, по мнению экспертов, является дополнительным стимулом для покупки актива», - полагает он.

Для исполнения поручения президента о приватизации непрофильных активов, НК КМГ, по словам Мынбаева, стремится к максимально широкому распространению информации о тендерах, публикуя ее в печати, размещая на корпоративном сайте. «При этом ни для кого не делается каких-либо преференций, все потенциальные покупатели участвуют в торгах на равных условиях», - подчеркнул глава нацкомпании.