В Астане построят транспортно-логистический центр для увеличения транзита российских грузов через Казахстан

Нацкомпания «Қазақстан темір жолы» подписала соглашение с китайской Xi'an Free Trade Port и российским АО «Славтранс-Сервис» о строительстве транспортно-логистического центра CRK Terminal на станции Селятино (Московская область, РФ) и о совместном использовании Единой цифровой платформы на маршруте Сиань -Достык/Алтынколь – Селятино, сообщила пресс-служба КТЖ.

«Проекты направлены на развитие экспортного и транзитного потенциала страны. Строительство терминала и цифровая платформа обеспечат эффективные и быстрые грузоперевозки на маршруте КНР-РК-РФ, а также будут способствовать развитию электронной торговли», - пояснили в нацкомпании.

Кроме того, КТЖ подписала соглашение с ОАО «Российские железные дороги» р модернизации железнодорожной инфраструктуры.

«Планируется модернизация железнодорожной инфраструктуры приграничных станций, развитие цифровизации перевозок и трансграничных операций для формирования единого цифрового пространства», - уточнили в пресс-службе, добавив, что это повысит эффективность коридоров и увеличит объем экспортных и транзитных перевозок в направлении Восток – Запад и международному транспортному коридору «Север–Юг».

Также подписан меморандум между «Қазақстан темір жолы» и ООО «ФинИнвест» о намерениях сотрудничества в сфере развития контейнерных перевозок и сопутствующей терминальной инфраструктуры. Документом предусматривается возможность строительства современного мультимодального транспортно-логистического центра в городе Астане, который позволит увеличить транзит российских грузов через Казахстан.

«Развитие терминальной инфраструктуры будет способствовать созданию стабильного международного логистического коридора и придаст дополнительный импульс расширению транзитного потенциала страны», - считают в КТЖ.