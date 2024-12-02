Казахстан и Китай запустили электронную систему обмена разрешительными документами для грузоперевозчиков

Внедрение электронного бланка максимально облегчает процесс перевозок грузов
Казахстан и Китай перевели обмен иностранными бланками разрешений в электронный формат, сообщила пресс-служба комитета автомобильного транспорта Минтранспорта. Внедрение электронного бланка максимально облегчает процесс перевозок грузов.
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