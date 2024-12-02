Внедрение электронного бланка максимально облегчает процесс перевозок грузов
Казахстан и Китай запустили электронную систему обмена разрешительными документами для грузоперевозчиков
ФОТО С САЙТА КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

Казахстан и Китай перевели обмен иностранными бланками разрешений в электронный формат, сообщила пресс-служба комитета автомобильного транспорта Минтранспорта. Внедрение электронного бланка максимально облегчает процесс перевозок грузов.

Иностранный бланк разрешения — это документ, позволяющий перевозчикам выезжать с грузом за рубеж. В ночь с 26 на 27 ноября в тестовом режиме апробирован пропуск первых грузовых транспортных средств. После успешной тестовой апробации электронная система официально внедрена», - сообщили в ведомстве.

С начала этого года Казахстан обменялся с китайской стороной 190 тыс. бланками разрешений для перевозки грузов, что в Минтранспорта считают рекордным показателем. Но профильные ведомства двух стран провели переговоры об обмене еще 40 тыс. бланков разрешений, из них 30 тыс. ИБР обменено по новой системе в электронном формате.

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