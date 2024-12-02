Казахстан и Китай запустили электронную систему обмена разрешительными документами для грузоперевозчиков

Иностранный бланк разрешения — это документ, позволяющий перевозчикам выезжать с грузом за рубеж. В ночь с 26 на 27 ноября в тестовом режиме апробирован пропуск первых грузовых транспортных средств. После успешной тестовой апробации электронная система официально внедрена», - сообщили в ведомстве.

С начала этого года Казахстан обменялся с китайской стороной 190 тыс. бланками разрешений для перевозки грузов, что в Минтранспорта считают рекордным показателем. Но профильные ведомства двух стран провели переговоры об обмене еще 40 тыс. бланков разрешений, из них 30 тыс. ИБР обменено по новой системе в электронном формате.