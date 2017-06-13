​В департаменте юстиции Алматы разъясняют, почему просят горожан обновить данные об имуществе

Департамент юстиции Алматы не обязует, а лишь рекомендует жителям города обратиться в ЦОНы для исправления ошибок в базе данных правового кадастра. Невыполнение рекомендации до 1 июля 2017 года не предусматривает каких-либо наказаний, население может осуществить её и позже, объяснила недавнее объявление департамента Карлыгаш Шакирбекова, главный специалист отдела регистрации прав на недвижимое имущество.

«Для выявления ошибок и устранения каких-то недочётов департамент юстиции города Алматы запустил акцию, в которой попросил жителей обратиться в ЦОНы со своими правоустанавливающими документами, чтобы при получении какой-либо справки человек не возвращался обратно в ЦОН, и ему не нужно было исправлять те или иные данные. Почему мы поставили срок до 1 июля? Чтобы немного ускорить процесс, и потому что сейчас идёт активная миграция во всех государственных органах. Но это условный срок. Если человек не успеет – вдруг он находится в командировке, или где-то отдыхает – это не значит, что его накажут или оштрафуют. Нет, он сможет сделать это в любое удобное для него время. Но хотелось бы, чтобы основная категория граждан обратилась до 1 июля, потому что актуализация информации занимает время», - объяснила Шакирбекова.

Представитель департамента также подчеркнула, что рекомендация направлена в адрес людей, кто зарегистрировал имущество до 1 января 2013 года. Она также не касается тех, кто недавно получал справки о зарегистрированных правах, удостоверение личности и ряд других документов: «Мы провели статистические исследования, и если с этого времени человек хоть раз обращался в ЦОН, то его данные автоматически актуализированы. Если недавно человек прописывался, брал какие-то справки, менял удостоверение, делал ещё что-то такое, его данные уже актуализированы и ему никуда не нужно приходить. Проверить актуальность данных можно взяв справку о зарегистрированных правах – если ФИО совпадают, год рождения совпадает, договор дарения или купли-продажи есть, то человеку не нужно сдавать документы на актуализацию».

Шакирбекова особо отметила, что это не обязательная процедура, а рекомендательная. При этом осуществить её можно через ЦОНы, в режиме онлайн или по телефону +7 (727) 291-79-52, где специалист департамента юстиции Алматы проверит и актуализирует информацию жителей города.