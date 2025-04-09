С порогами налога на роскошь определились в правительстве Казахстана

Повышенная ставка будет применяться к недвижимости свыше 450 млн тенге
Тамара Вааль, Астана, Власть
Правительство Казахстана предлагает применять повышенную ставку налога на имущество к владельцам недвижимости стоимостью выше 450 млн тенге и автомобилей стоимостью более 75 млн тенге. Об этом в среду в мажилисе в ходе обсуждения проекта нового Налогового кодекса в первом чтении заявил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.
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