Повышенная ставка будет применяться к недвижимости свыше 450 млн тенге
С порогами налога на роскошь определились в правительстве Казахстана
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Правительство Казахстана предлагает применять повышенную ставку налога на имущество к владельцам недвижимости стоимостью выше 450 млн тенге и автомобилей стоимостью более 75 млн тенге. Об этом в среду в мажилисе в ходе обсуждения проекта нового Налогового кодекса в первом чтении заявил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

«Мы предлагаем повышенное налогообложение отдельных категорий товаров, так называемый налог на роскошь. Для этого предлагается увеличить ставки налога на имущество, если стоимость недвижимости превышает 450 млн тенге», - сказал Жумангарин.

Также планируется введение акцизов на легковые автомобили стоимостью более 75 млн тенге и на дорогие морские суда и летательные аппараты. Министр добавил, что для справедливости предлагаются акцизы в размере 10% на дорогие алкогольные напитки и сигары.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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