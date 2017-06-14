Кулибаев переизбран председателем президиума НПП «Атамекен»

Участники IV съезда национальной палаты предпринимателей «Атамекен», который проходит в среду в Астане, единогласно проголосовали за переизбрание на должность председателя президиума НПП Тимура Кулибаева.

«Сегодня правление докладывало работу – это наша общая работа. Здесь сидят региональные советы, здесь сидят наши районные представительства. Это по всей стране работа идет. Конечно, я как часть этой работы горд тем, что вы мою работу ценили. Я постараюсь оправдать ваше доверие. Спасибо. Хочу также выразить благодарность членам президиума, полномочия которых сегодня прекращены за значительный вклад в становление, развитие НПП «Атамекен». Убежден, что наши коллеги и дальше продолжать принимать активное конструктивное участие в деятельности национальной палаты», - сказал Кулибаев после своего переизбрания.

Отметим, что срок полномочий избираемых членов президиума составляет четыре года.