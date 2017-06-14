Половина бизнесменов Казахстана уходят от налогов – замгенерального прокурора

В среду в ходе IV съезда национальной палаты предпринимателей «Атамекен» заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов заявил об отсутствии в Казахстане добросовестной конкуренции. Он сооб-щил, что в стране «уйдет в историю» статья 215 «Уклонение от уплаты налогов», однако ответственность за такие преступления сниматься не будет.

«К сожалению, сегодня у нас нет добросовестной конкуренции. Обнал – это болезнь, глубоко проникающая в бизнес. В Казахстане зарегистрировано 75 тысяч плательщиков НДС, а в связях с лже-фирмами засветились 35 тысяч. Получается, чтобы уйти от налогов половина бизнесменов так или иначе пользуются услугами обнала. Это факт», - заявил Ахметжанов.

Он отметил, что таким «предпринимателям» легче вести свой бизнес, это как «допинг в спорте», откуда появляется и коррупция.

«А честный бизнесмен, который платит все налоги, всегда будет проигрывать таким конкурентам. В итоге, теневой бизнес либо разоряет его, либо развращает и заставляет становиться таким же, как и он», - сказал заместитель генерального прокурора.

В этой связи, подчеркнул он, стране законодательству нужны системные изменения. Уже приняты меры по гуманизации уголовного закона. Карательный характер сменяется стимулированием, возмещением вреда.

«Разработан соответствующий законопроект, ключевым является вопрос декриминализации статьи 215», - сообщил он. - Статья 215 «Уклонение от уплаты налогов», будет уходить в историю. Но, уважаемые биз-несмены, аплодисменты преждевременны, потому что никто не снимает ответственности за уклонение от уплаты налогов. Фактически статья 245 - будет адресно использование именно в отношении нарушителей. Кто создал лже-фирму, он тоже не уходит. Он соучастник, будет привлекаться по части второй статьи 245. Но необходимо отметить, что это уже не бизнесмен, а волк в овечьей шкуре. И к нему мы будем применять уже другие нормы общеуголовного характера», - заверил Ахметжанов.

Самое главное сегодня, считает он, поменять идеологию борьбы с теневой экономикой и мышление само-го бизнеса. Цель органов надзора - создать атмосферу общей нетерпимости неплательщикам.

«Как говорится, под ними должна буквально гореть земля. Если государство вам будет предоставлять качественные услуги, охранять вас, от вас должна быть обратная реакция – это четно вести правила игры. Это как в футболе. Если имеется честная игра, игра по правилам, то там игрок сам апеллирует судье и го-ворит, что он использует неправильные, нечестные приёмы. Он в офсайде неправильно забил гол и апел-лирует к судье, чтобы он сделал замечание или удалил. Сегодня, к сожалению, бизнес сообщество молчит, если конкурент его недобросовестными методами подирает его хлеб, забирает его рабочие места забирает его рынок», - объяснил прокурор.

Таким образом, подчеркнул он, должен быть не недобросовестный конкурент, а должна быть тотальная борьба с теневой экономикой.

«Мы должны этого игрока удалить с поля и применить к нему уже меры не в экономическом воздействии, а в уголовном. Ели не будет платить, не откажется от... то они будут жестко наказаны по все строгости закона. И всё это зависит от вас господа бизнесмены», - обратился к присутствующим Ахметжанов.

Он также выразил уверенность в необходимости развивать налоговое администрирование.

«Представьте, что налоговые отношения – это боксёрский ринг. В одном углу бизнесмен, в другом – нало-говик с дубинкой. Кто победит? По-моему, ответ здесь очевиден. Дубинка – это уголовный процесс, весь следственный арсенал», – заявил прокурор.

По его словам, эта дубинка атрофирует профессиональную деятельность налоговиков, соответственно, они не будут стремиться вводить новые инновационные технологии, цифровизацию и другие инструмен-ты, которые будут позволять ему анализировать и выявлять именно тех нарушителей, именно тот теневой бизнес.

«А ему удобно, потому что, как я сказал, 35 тысяч контрагентов, и у них план на четыре года проверки. То есть, не заморачиваясь, сегодня можно потихонечку по одному проверять и прекрасные будут показатели. Сегодня мы эту дубинку забираем. Не будет удобной статьи», - пообещал Ахметжанов.