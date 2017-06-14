Задержанная за оскорбление полицейских в соцсети объяснила свой поступок

В пятницу в Павлодаре за оскорбление сотрудников полиции через социальную сеть «ВКонтакте» задержали 26-летнюю жительницу областного центра. Свой комментарий она оставила под информацией о том, что в массовой драке близ одного из торговых домой Павлодара погиб 43-летний мужчина. Автор гневного комментария задалась вопросом о том, куда в момент убийства смотрели полицейские, сообщает МИА « Казинформ ».

В департаменте внутренних дел Павлодарской области сообщили, что задержанная женщина «не стеснялась в выражениях и, если перевести использованный ею язык на литературный русский, автор задалась вопросом о том, куда в момент убийства смотрели полицейские».

«Достоверно осознавая, что её действия являются незаконными, желая унизить честь и достоинство сотрудников полиции, при этом использовав нецензурную лексику, публично через социальные сети оскорбила представителей власти», - говорится в распространённом ДВД пресс-релизе.

«С её слов, она являлась ранее сожительницей погибшего мужчины, и поэтому, как она говорит, ей стало жалко, что его убили, поэтому она такие оскорбительные слова в сторону полицейских написала в социальных сетях», - сообщила пресс-секретарь ДВД Баян Магзумова.

По данным полиции, задержанная - мать троих детей, ранее привлекалась к уголовной ответственности за нарушение авторских прав, грабёж и кражу чужого имущества. Она дала признательные показания.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 378 Уголовного кодекса Казахстана, которая предусматривает ответственность в виде штрафа до 300 месячных расчётных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 240 часов, либо арест на срок до 75 суток.

Жительницу Павлодара задержали за оскорбление полицейских в соцсети.