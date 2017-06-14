Жительницу Павлодара задержали за оскорбление полицейских в соцсети

В Павлодаре за оскорбление сотрудников полиции через социальную сеть «ВКонтакте» задержали 26-летнюю жительницу областного центра, сообщает Sputnik Казахстан.

«По данному факту начато досудебное расследование по статье 378 части 2 УК РК (Оскорбление представителя власти), которая предусматривает ответственность в виде штрафа до 300 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 240 часов, либо арест на срок до 75 суток», - сообщили в пресс-службе Департамента внутренних дел Павлодарской области.

В полицейском ведомстве утверждают, что женщина оскорбила представителей власти осознавая незаконность своих действий, желая унизить честь и достоинство сотрудников полиции, используя нецензурную лексику. Задержанная дала признательные показания.







