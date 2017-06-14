Неизвестный открыл огонь и сделал 50-100 выстрелов из автоматического оружия
Под Вашингтоном совершено покушение на высокопоставленного конгрессмена
Фото Жанары Каримовой

Неподалёку от Вашингтона неизвестный открыл огонь по группе людей, среди которых был координатор фракции республиканцев в палате представителей, сообщает Риа-Новости со ссылкой на Fox News.

«Неизвестный открыл огонь неподалеку от Вашингтона по группе людей, среди которых был координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ. По данным телеканала, среди пострадавших могут быть сам Скализ и его помощники. Подробности пока неизвестны», - пишет агентство.

Скализ был ранен в бедро, также среди пострадавших могут быть его помощники. Стрельба произошла на мероприятии палаты представителей в Виргинии. Инцидент произошел на бейсбольной площадке, где тренировались Скализи его помощники.

Телеканал CNN сообщает, что всего было сделано 50-100 выстрелов, стрельба велась из автоматического оружия.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
В Минюсте объяснили, почему Усенов выехал из страны, несмотря на долги
Новости
​Пассажирский автобус в Алматы столкнулся с 8 машинами
Новости
​Продажа контрольного пакета KMG International китайской CEFC завершится в ближайшее время – Мынбаев
Новости
Аблязов заочно приговорен к 20 годам лишения свободы
Новости
В Алматы в одном из арыков нашли труп девушки
Новости
Индия и Пакистан стали членами ШОС