Под Вашингтоном совершено покушение на высокопоставленного конгрессмена

Неподалёку от Вашингтона неизвестный открыл огонь по группе людей, среди которых был координатор фракции республиканцев в палате представителей, сообщает Риа-Новости со ссылкой на Fox News.

«Неизвестный открыл огонь неподалеку от Вашингтона по группе людей, среди которых был координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ. По данным телеканала, среди пострадавших могут быть сам Скализ и его помощники. Подробности пока неизвестны», - пишет агентство.

Скализ был ранен в бедро, также среди пострадавших могут быть его помощники. Стрельба произошла на мероприятии палаты представителей в Виргинии. Инцидент произошел на бейсбольной площадке, где тренировались Скализи его помощники.

Телеканал CNN сообщает, что всего было сделано 50-100 выстрелов, стрельба велась из автоматического оружия.