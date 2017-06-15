В Караганде объявили конкурс на разработку проекта нового концертного зала

Разработать эскиз проекта и отправить его на рассмотрение конкурсной комиссии могут как начинающие архитекторы, так и профессионалы со стажем. Допускаются к конкурсу и групповые работы.

Главные требования к проекту — соответствие санитарным нормам и нормам пожарной безопасности. Концепция должна включать в себя не только само строение, но и прилегающую территорию, освещение, малые архитектурные формы, элементы дизайна и окружающей среды. Автор лучшего проекта получит два миллиона тенге. Также в конкурсе предусмотрены шесть поощрительных призов по 500 тысяч тенге. В состав конкурсной комиссии вошли 20 человек, в том числе аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, аким Караганды Нурлан Аубакиров, главный художник города Юлия Плужникова, члены Союза архитекторов, среди которых Лев Кий, Александр Бойков и Елена Адамова.

Положение о конкурсе опубликовано на сайте акимата города.

Новое здание будет построено в юго-восточной части города, где формируется новый центр.

Место для строительства концертного зала на 1250 мест выделили еще в 2004 году. Но сейчас решили, что оно не подходит: район застроили жилыми домами, и здание здесь попросту не будет смотреться. Новый участок после консультаций с градостроителями, архитекторами и общественностью определили на пересечении планируемого продолжения улиц Волочаевская и Букетова. На протяжении многих лет артисты, поп-звезды и музыканты выступают в Караганде в неприспособленных залах: цирке, дворцах спорта, зале бокса.