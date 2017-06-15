В 2017 году было амнистировано 26 тысяч человек – Назарбаев

Преступность в стране снизилась на 16%, раскрываемость повысилась с 60% до 70,2%. Такие цифры озвучил в четверг Нурсултан Назарбаев на встрече с председателем Комитета национальной безопасности Каримом Масимовым и министром внутренних дел Калмуханбетом Касымовым, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи главе государства был представлен отчет о состоянии криминогенной обстановки в стране по итогам пяти месяцев 2017 года.

«В целом улучшается обстановка. Преступность сократилась на 16 процентов. Поднимается уровень раскрываемости с 60 до 70,2 процентов. Амнистия была применена к 26 тысячам человек, из которых 1200 было освобождено из мест лишения свободы», - сказал президент Казахстана.

Министр внутренних дел также доложил о принимаемых мерах по обеспечению правопорядка в Астане в период проведения международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» и рассказал о результатах осуществляемых реформ в органах внутренних дел.

Со своей стороны Нурсултан Назарбаев поблагодарил всех сотрудников правоохранительных органов за эффективное обеспечение безопасности церемонии открытия международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017»: «Хочу объявить благодарность всей полицейской службе страны, Комитету национальной безопасности, Службе внешней разведки «Сырбар» и другим органам, которые обеспечивали безопасность на церемонии открытия «ЭКСПО-2017» с участием большого количества глав государств и других гостей. Мы провели открытие организовано».

Глава государства высоко оценил работу всех служб, отметив особую сложность организации безопасности подобных мероприятий, сообщает Акорда.

«В Астану были прикомандированы люди из областей. Все офицеры стояли на своем посту. Каждый занимался своим делом. Все было обеспечено на хорошем профессиональном уровне, - отметил Нурсултан Назарбаев.