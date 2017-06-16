В Казахстане внедрят систему портового сообщения PSC

Dubai port world (DP World), один из крупнейших в мире портовых операторов, и правительство Казахстана подписали два меморандума о взаимопонимании. Их цель – внедрение системы портового сообщения (PCS) с дальнейшей интеграцией таможенных процедур. Соответствующие документы подписаны в ходе Астанинского экономического форума, сообщила пресс-служба DP World.

«Потенциал Казахстана как ключевого транзитного коридора китайской инициативы «Один пояс - один путь» может быть реализован путем сосредоточения внимания на развитии инфраструктуры и программного обеспечения, поддерживающего мультимодальные транспортные связи», - сообщил во время экономического форума в Астане председатель и генеральный директор DP World Group Султан Ахмед бен Сулайем.

В DP World пояснили, что первое соглашение было подписано между ними и национальной компанией «Казахстан Темир Жолы». Он подписано, как объяснили в компании, «для создания совместного предприятия по внедрению и управлению системой PCS с целью формирования мультимодального транспортного коридора (Евразийский трансконтинентальный коридор), включая автоматизированные логистические процессы доставки грузов и унификации логистических центров, морских и сухих портов в единую транспортно-логическую сеть».

«Второй Меморандум был подписан между DP World, АО «НК «КТЖ» и ДГД Министерства финансов Республики Казахстан для обеспечения интеграции таможенных процессов в единый онлайн-портал», - говорится в сообщении.

Султан Ахмед бен Сулайем рассказал, что, согласно опыту DP World, интеграция услуг ускоряет и делает торговлю более безопасной. «Опыт в Дубае и в 40 странах мира показал, что интеграция услуг делает торговлю быстрой, безопасной и эффективной для наших парнеров, привлекающих инвестиции, а также помогающих бизнесу. Вот почему сегодняшние заявления важны для Казахстана, ибо тем самым будут гарантированы интеллектуальные торговые решения для страны и высокая эффективность бизнеса», - сказал он.

PCS - это единая электронная платформа, разработанная компанией DP World Company Dubai Trade, которая позволяет осуществлять обмен информацией между организациями, участвующими в морских, сухопутных и воздушных перевозках. Целью является упрощение ведения бизнеса в портах Казахстана и свободных зонах посредством внедрения безбумажного делопроизводства и устранения длинных очередей, задержек и дублирования выполняемой работы.

Ранее в этом году DP World объявил об участии в развитии Специальной экономической зоны (СЭЗ) в Актау для стимулирования торговли и логистики в стране, основанном на Договоре предоставления консультационных услуг по управлению портом Актау. Компания также оказывает консультационные услуги в рамках отдельного договора с Казахстан Темир Жолы (КТЖ) – по развитию СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» и Сухого порта.