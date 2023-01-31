Токаев предлагает переориентировать работу СЭЗ Астаны

На протяжении десяти лет акимат не может завершить строительство инфраструктуры индустриального парка и не подводит коммуникации ко второму. Из-за того потенциальные инвесторы выступают в роли просителей и в результате уходят, заявил во вторник в ходе совещания по развитию Астаны президент Касым-Жомарт Токаев.

«Следует системно повышать экономический потенциал Астаны и Астанинской агломерации. Для обеспечения поступательного экономического роста столицы прежде всего необходимо пересмотреть работу специальных экономических зон. Астана является единственным городом в стране, где функционируют две СЭЗ. При этом отдача от их текущей деятельности вызывает много вопросов. Считаю, что их нужно объединить, приняв комплексные меры для повышения эффективности», - сказал Токаев.

Он напомнил, в рамках режима СЭЗ в левобережной части города построено более 400 жилых домов и офисов, сейчас возводится еще 200 объектов. В этих целях строительным компаниям были предоставлены значительные льготы на общую сумму 1,5 трлн тенге.

«Настало время переориентировать работу СЭЗ, сделав упор на развитии обрабатывающей промышленности, IT-сектора и новых технологий. Нужно создавать качественные рабочие места. Для этого требуется соответствующая инфраструктура. Однако работа в данном направлении, мягко говоря, оставляет желать лучшего», - признал глава государства.

В частности, заявил он, акимат на протяжении десяти лет не может завершить строительство инфраструктуры Индустриального парка № 1, хотя он уже заполнен на 95%.

«Этот вопрос поднимался давно, но результата до сих пор нет. Например, завод по производству сухих строительных смесей ТОО “Selena Insulations” на протяжении шести лет не может подключиться к тепловым сетям. Более того, с 2017 года акимат не подводит коммуникации к Индустриальному парку № 2. Еще даже нет проектно-сметной документации. По сути, сегодня потенциальные инвесторы выступают в роли просителей, у них опускаются руки, и они уходят. В результате Астана недополучает значительные объемы инвестиций – на город приходится менее 4% иностранных вложений в нашу страну», - констатировал глава государства.

Токаев считает, что столица должна реализовать свой потенциал как центра притяжения инвестиций, так как здесь базируется более 70 посольств и 16 международных организаций, и «это открывает большие возможности для привлечения инвестиций, которые почему-то не используются».