Депутаты парламента добавили в законопроект о СЭЗ социальную помощь населению

В новое законодательство, которое направлено на развитие работы специальных экономических и индустриальных зон, депутаты парламента внесли социальную поддержку малообеспеченных и многодетных семей. Если раньше документ был направлен на привлечение инвестиций, развитие и продвижения экспорта, то теперь он направлен еще и нас обеспечение.

Отметим, что в четверг в ходе пленарного заседания сенат принял закон «О специальных экономических и индустриальных зонах», а также в двух чтениях «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам специальных экономических и индустриальных зон, привлечения инвестиций, развития и продвижения экспорта, а также социального обеспечения».

«Основными новеллами законопроектов являются: правовая регламентация работы индустриальных зон. Законодательно предусмотрен полный жизненный цикл функционирования индустриальных зон от их создания до упразднения. Определен государственный орган, отвечающий за развитие индустриальных зон, в лице министерства индустрии и инфраструктурного развития», - сообщил депутатам министр профильного ведомства Роман Скляр.

Вместе с тем введен новый механизм предоставления участникам специальных экономических и индустриальных зон земельных участков, который, по планам, позволит сократить сроки получения земельных участков. Также предусмотрено финансирование и закреплена ответственность управляющих компаний.

«При этом финансирование будет осуществляться только в том случае, если 100 % акций управляющей компании принадлежат государству», - подчеркнул министр.

Кроме того, предусмотрена возможность продления срока действия специальных экономических зон по решению правительства.

Однако во время работы над сопутствующим законопроектом депутаты мажилиса добавили к нему формулировку «а также социального обеспечения» и ряд норм, направленных на социальную поддержку малообеспеченных граждан и многодетных семей.

«Законопроект направлен на реализацию новых подходов в деятельности специальных экономических зон, регламентацию функционирования индустриальных зон и привлечение инвестиций. Законопроектом регламентируется порядок получения и пользования земельными участками, а также объектов инфраструктуры участниками СЭЗ и ИЗ. Предусматривается полное или частичное финансирование из бюджета индустриальных зон республиканского значения и регионального значения», - говорится в заключении профильного комитета сената.

Также предлагаются изменения в части налогообложения, которые позволят управляющим компаниям при определении суммы земельного налога, налога на имущество и платы за пользование земельными участками для обслуживания СЭЗ и ИЗ уменьшать суммы исчисленного налога и платы на 100 %.

«Законопроектом предусматриваются меры социальной поддержки малообеспеченных граждан и многодетных семей посредством повышения критерия оказания адресной помощи до 70% от прожиточного минимума, установления минимальной выплаты на каждого ребенка в малообеспеченных семьях в сумме 20 789 тенге, а также увеличения размера ежемесячного государственного пособия для родителей, воспитывающих ребенка-инвалида, и ежемесячного государственного пособия лицам, занятым по уходу за инвалидом первой группы с детства, на 30%. В рамках законопроекта вводится механизм частичного субсидирования из местного бюджета первоначальных взносов по льготной ипотеке в рамках программы «7-20-25» для квалифицированных педагогов, медиков, полицейских и других специалистов», - говорится в заключении.

Здесь же отмечают, что для дальнейшего развития и продвижения экспорта в рамках законопроекта предусматривается государственное гарантирование по поддержке экспорта. Так, законопроектом устанавливаются условия предоставления государственной гарантии, их формы, учет, исполнение и основания прекращения действия, а также требования, предъявляемые к лицу, претендующему на получение таких гарантий.

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