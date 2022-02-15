На территории СЭЗ «Сарыарка» незаконно располагалась майнинговая ферма – АФМ

«Вопреки требованиям указа президента РК “О создании СЭЗ Сарыарка”, а также закона РК “О специальных экономических и индустриальных зонах” на территории СЭЗ была незаконно размещена майнинговая ферма. Территориальным департаментом АФМ по Карагандинской области установлено, что в работе майнинговой фермы были задействованы 4 контейнера (40 тонных), в которых располагалось 1 173 единиц оборудования для майнинга. Оценочная стоимость всего оборудования достигает 5,87 миллионов долларов США, или 2,5 миллиардов тенге», - говорится в сообщении АФМ.

По факту злоупотребления должностными полномочиями в отношении председателя правления специальной экономической зоны «Сарыарка» начато досудебное расследование.

СЭЗ «Сарыарка» была создана для производства различного оборудования, машин и техники, металлургической промышленности, строительства, снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом.