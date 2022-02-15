На территории СЭЗ «Сарыарка» незаконно располагалась майнинговая ферма – АФМ

В отношении предправления СЭЗ начато досудебное расследование
На территории СЭЗ «Сарыарка» незаконно располагалась майнинговая ферма, сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу. В отношении председателя правления СЭЗ начато досудебное расследование.
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