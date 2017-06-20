В Казахстане предлагают создать институт наставников для учителей

В Казахстане предлагают повысить квалификацию всех учителей школ, путем создания полноценно действующего института наставников, об этом во вторник на пресс-конференции в Алматы сообщил президент Академии Педагогических наук Казахстана Аскарбек Кусаинов .

Аскарбек Кусаинов предлагает выбрать наставниками 10 тысяч опытных учителей-методистов, доплачивать им в месяц по 40 тысяч тенге и поручить в течение года повышать квалификацию шестерым учителям. Вследствие чего, отмечает он, в течение года у 60 тысячи учителей повысится квалификация.

«Для этого, этим 10 тысячам наставникам, надо будет оплатить в течение года 4.8 млрд. тенге. Таким образом, квалификацию учителей всех школ, где обучаются около 90 процентов всех учащихся Казахстана, можно качественно повысить в течение 3-4 лет, создавая реально действующий институт наставников», - заявил Аскарбек Кусаинов.

Президент Академии Педагогических наук Казахстана Аскарбек Кусаинов презентовал разработанную им «Концепция повышения качества Среднего образования Республики Казахстан», которая, по его словам, приведет к повышению качества среднего образования. Кусаинов выделил три ключевых составляющим концепции: повышение уровня педагогических кадров, повышение качества учебной литературы, повышение качества мониторинга образования. Для реализации данной программы не потребуется дополнительных государственных финансовых средств. Она будет осуществляться за счет выделенных средств из республиканского бюджета в МОН РК, говорит ее автор.