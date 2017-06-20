Россия ограничила ввоз скота из Карагандинской области

По информации российского ведомства, временные ограничения введены в связи со вспышкой пастереллеза.

«В связи со сложной эпизоотической обстановкой на территории Казахстана и подтверждением вспышки пастереллеза Россельхознадзор с 16 июня ввел временные ограничения на ввоз с территории Карагандинской области в Россию всех видов жвачных животных, свиней, а также их генетического материала и животноводческой продукции, полученной от указанных видов животных, не прошедшей термической обработки при температуре 72 °С в течение не менее 30 минут», — сообщает Россельхознадзор.

Ранее в Карагандинской области был зарегистрирован падеж крупного рогатого скота из-за пастереллеза.

Пастереллез — инфекционное заболевание, возникающее из-за снижения естественной сопротивляемости организма животных к возбудителям инфекции.