Причина – вспышка пастереллеза в регионе
Россия ограничила ввоз скота из Карагандинской области
фото ирины галат

Россельхознадзор ввел ограничение на ввоз жвачных животных и свиней из Карагандинской области, передает Sputnik Казахстан.

По информации российского ведомства, временные ограничения введены в связи со вспышкой пастереллеза.

«В связи со сложной эпизоотической обстановкой на территории Казахстана и подтверждением вспышки пастереллеза Россельхознадзор с 16 июня ввел временные ограничения на ввоз с территории Карагандинской области в Россию всех видов жвачных животных, свиней, а также их генетического материала и животноводческой продукции, полученной от указанных видов животных, не прошедшей термической обработки при температуре 72 °С в течение не менее 30 минут», — сообщает Россельхознадзор.

Ранее в Карагандинской области был зарегистрирован падеж крупного рогатого скота из-за пастереллеза.

Пастереллез — инфекционное заболевание, возникающее из-за снижения естественной сопротивляемости организма животных к возбудителям инфекции.

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