АБР готов помочь Казахстану новую стратегию в области энергетики

Казахстану нужна эффективная стратегия потребности электроэнергии, так как в этот сектор сложно привлечь частные инвестиции из-за низких тарифов. Азиатский банк развития готов помочь стране в разработке новой стратегии в этой сфере, использовав успешный опыт работы в других азиатских странах, заявил в четверг в ходе 30-го пленарного заседания совета иностранных инвесторов, вице-президент АБР по операциям в частном секторе и софинансировании Дивакар Гупта.

«Основным вызовом является разработка эффективной стратегии в отношении растущей потребности электроэнергии в Казахстане. В секторе энергетики необходимо провести модернизацию устаревшей инфраструктуры. Главная причина потерь и неэффективности. Связанный с этим еще один вопрос, требующий решения, заключается в том, что тарифы на электроэнергию и отопление слишком низкие, чтобы привлечь частных инвесторов для финансирования, модернизации инфраструктуры в данном секторе. Особенно остро стоит проблема с системой отопления для восстановления которой необходимы значительные финансовые ресурсы», - заявил Гупта.

Также, по его мнению, необходимо решение вопроса о передаче электроэнергии между регионами-производителями и регионами-потребителями.

«Из многих вариантов дальнейшей работы правительство может выбрать АБР в качестве партнера разработки новой политики в области энергетики, использовав наш успешный опыт в других азиатских странах, которая бы сочетала ценовую доступность для клиента и экологическую устойчивость», - предложил вице-президент.

Он подчеркнул, что только мобилизация инвестиций частного сектора станет «ключевым элементом успеха», что означает «создание соответствующих стимулов в условиях справедливых тарифов, реализацию эффективных механизмов для достижения цели возобновляемой энергетики и достижения прогресса на местных рынках капитала, с целью стимулирования финансирования проектов в сфере зеленой энергетики».