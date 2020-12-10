Парламент одобрил получение Казахстаном займа в 1,5 млрд евро на борьбу с коронавирусом

Казахстан займет у Азиатского банка Развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций больше 1,5 млрд евро на поддержку мер правительства по борьбе с последствиями пандемии коронавирусной инфекции и восстановлению экономики. Соответствующие законы в четверг в ходе пленарного заседания принял сенат.

«По займу Азиатского банка развития сумма – 908 млн. 596 тысяч евро. По отношению к срокам погашения он поделен на две части. Первая часть займа в размере 454 млн. 298 тысяч евро предоставляется со сроком 10 лет, включая трехлетний льготный период. Остальная часть займа в размере 454 млн. 298 тыс. евро предоставляется со сроком 5 лет, включая трехлетний льготный период. Ставка вознаграждения – Еврибор +0,50%», - рассказал министр финансов Ерулан Жамаубаев.

У Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Казахстан намерен занять 661 млн. 800 тыс. евро по аналогичным условиям. По заверениям главы Минфина, средства займа позволят поддержать меры правительства по борьбе с последствиями пандемии COVID-19 и восстановлению экономики.