Парламент одобрил получение Казахстаном займа в 1,5 млрд евро на борьбу с коронавирусом

Республика будет возвращать деньги на протяжении 10 лет
Тамара Вааль, Vласть
Казахстан займет у Азиатского банка Развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций больше 1,5 млрд евро на поддержку мер правительства по борьбе с последствиями пандемии коронавирусной инфекции и восстановлению экономики. Соответствующие законы в четверг в ходе пленарного заседания принял сенат.
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