АБР сохранил прогноз роста экономики Казахстана в 2022 году

«В Казахстане, крупнейшей экономике субрегиона, рост ВВП за первые 4 месяца 2022 года составил 4,4%. Добыча нефти увеличилась на 5,1% за первые 5 месяцев, несмотря на сокращение экспортных мощностей Каспийского трубопроводного консорциума. Ожидается, что в прогнозный период добыча нефти в Казахстане увеличится по мере того, как ОПЕК+ будет увеличивать квоты на добычу, при условии отсутствия серьезных перебоев в экспорте нефти. Экономика приспосабливается к сбоям в цепочках поставок, волатильности обменного курса и повышению мировых цен, усиливающимся в результате вторжения России на Украину. Принимая во внимание эти события, прогнозы роста для Казахстана остаются неизменными на уровне 3,2% на 2022 год и 3,9% на 2023 год», - говорится в сообщении АБР.

При этом прогноз роста экономики для стран Кавказа и Центральной Азии был повышен с 3,6% до 3,8%, поскольку «некоторые страны субрегиона справились с экономическими последствиями российского вторжения в Украину лучше, чем ожидалось».

Прогнозы инфляции для Кавказа и Центральной Азии повышены с 8,8% до 11,3% на 2022 год и с 7,1% до 8,1% на 2023 год.

«Дальнейший рост мировых цен на сырьевые товары и сбои в цепочках поставок из-за войны на Украине усугубили инфляционное давление, которое уже превалировало в субрегионе. Повышены прогнозы инфляции для Азербайджана, Грузии, Казахстана и Узбекистана. В Казахстане среднегодовая инфляция ускорилась до 11,3% в периоде с января по май, при этом цены на продукты питания выросли на 14,5%, непродовольственные товары – на 10,2%, услуги – на 8,1%. Запрет Российской Федерации на экспорт пшеницы и сахара вызвал дефицит и рост цен на эти товары в Казахстане. Прогноз инфляции в Казахстане пересмотрен в сторону повышения до 10,8% в 2022 году и 6,7% в 2023 году», - указывается в сообщении АБР.