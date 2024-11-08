Азиатский банк развития профинансирует строительство автодороги Кызылорда – Жезказган

Соглашение планируется подписать в ходе визита главы АБР в Казахстан
Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой, прибывшим в Астану для участия в 23-й Министерской конференции Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества.
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