Азиатский банк развития профинансирует строительство автодороги Кызылорда – Жезказган

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой, прибывшим в Астану для участия в 23-й Министерской конференции Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества.

С 1994 года банк профинансировал в Казахстане проекты почти на $7 млрд. В частности, АБР участвовал в строительстве международного автомобильного коридора Западная Европа – Западный Китай и реконструкции дороги Актобе – Кандыагаш. Теперь, как сообщила пресс-служба Акорды, в ходе визита Асакавы планируется подписать соглашение о финансировании строительства автодороги Кызылорда – Жезказган на сумму более $300 млн.

Руководитель АБР заверил Токаева, что банк готов продолжать тесное сотрудничество, включая участие в крупных проектах, направленных на модернизацию инфраструктуры, улучшение социальной сферы и укрепление инвестиционного климата.