Мир за ночь. 22-23 июня 2017 года

Соглашение НК «КазМунайГаз» и итальянской Eni о совместной разведке и добыче углеводородного сырья на участке Исатай; небольшое укрепление цен на нефть; возможная отправка казахстанских и кыргызских военных в Сирию; продление антироссийских санкций Евросоюзом; выполнение ОПЕК соглашения о сокращении нефтедобычи на 106% и заявление президента Чехии о поддержке проведения референдума по выходу из Евросоюза.

Председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев и главный исполнительный директор итальянской нефтегазовой компании ENI Клаудио Дескальци подписали соглашение о передаче доли права недропользования, сообщает пресс-служба компании. Оно предусматривает передачу 50% права недропользования в контракте на совмещенную разведку и добычу в пользу ENI для проведения совместных операций по разведке и добыче углеводородного сырья на участке Исатай, расположенном в казахстанской части Каспийского моря.

После завершения оформления сделки и получения законодательного разрешения со стороны Казахстана, совместная операционная компания КМГ и ENI начнет исполнение рабочей программы и контрактных обязательств на участке. Главы КМГ и ENI также подписали соглашение об основных условиях совместной реализации индустриального инвестиционного проекта в Казахстане. Проект будет выбран и согласован сторонами исходя из приоритетов государственной инвестиционной политики.

НК «КазМунайГаз» подала заявку на получение права на разведку и оценку участка Исатай в 2003 году. Потенциальный объём извлекаемой из него нефти (по категории С3) в 2015 году оценивался в 468 млн. тонн.

Цены на нефть выросли на вечерних торгах четверга, однако избыток предложения сырья, сохраняющийся несмотря на сокращение добычи в рамках глобального пакта ОПЕК+, сдержал дальнейший подъём рынка, пишет Reuters. К 20.12 по времени Астаны фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 1,18% до $45,35 за баррель.

Нефтяной картель ОПЕК и несколько стран вне организации в конце мая договорились продлить сроки сокращения добычи на девять месяцев до марта 2018 года ради восстановления мирового спроса и предложения. Среди факторов, сдерживающих дальнейший подъём рынка, – рост добычи нефти в странах, не подписавших глобальный пакт, в том числе в США, Ливии и Нигерии.

Экспорт нефти из Нигерии в августе может превысить 2 миллиона баррелей в сутки, показал предварительный план отгрузок, копией которого располагает Рейтер. Нефтедобыча в Ливии на этой неделе выросла до 885.000 баррелей в сутки, сообщил Рейтер источник в нефтяной отрасли страны. К июлю Ливия планирует увеличить производство сырья до 1 миллиона баррелей в сутки.

Что касается США, то добыча нефти там продолжает неуклонно расти. Кроме того, сланцевым добытчикам удалось приспособиться к новой реальности, и сегодня для некоторых из них производство сырья будет рентабельным даже при ценах на нефть ниже $40 за баррель. По данным мониторинга Genscape, запасы нефти в европейском торговом хабе ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен) на прошлой неделе достигли максимального показателя за год – 64,2 миллиона баррелей.

Председатель комитета российской Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил , что Россия ведет переговоры с Казахстаном и Киргизией об отправке военнослужащих этих стран в Сирию, пишут Ведомости.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын говорил, что российская сторона предложила направить в зоны деэскалации в Сирии военных из Киргизии и Казахстана. «Идут сейчас переговоры, прорабатывается вопрос, чтобы представители военной полиции России принимали участие в решении задач по обеспечению порядка в Сирии, также прорабатываются вопросы, предложения нашим коллегам из Казахстана и Киргизии. Идет проработка вопроса. Есть намерения и начало переговорного процесса, решение пока не принято», — пояснил Шаманов.

В ходе международных переговоров в Астане 3-4 мая представители стран - гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран, Турция) подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии.

Лидеры стран ЕС договорились продлить санкции против России на полгода, сообщает издание Republic со ссылкой на заявление главы Евросовета. Как пояснил Туск, такое решение было принято из-за того, что Россия «в недостаточной степени» выполняет условия Минских соглашений. Срок действия санкций истекал 31 июля.

20 июня США расширили санкции в отношении России, введенные из-за ситуации на Украине. Всего в перечень добавили 38 физических лиц и организаций. В марте ЕС продлил на полгода ограничительные меры в отношении 150 граждан России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Президент России Владимир Путин во время недавней «Прямой линии» заявлял, что экономические ограничения – это «ненормальная ситуация», которая не приведет ни к чему хорошему.

Организация стран—экспортеров нефти (ОПЕК) зафиксировала выполнение в мае соглашения о сокращении нефтедобычи на 106%, пишет Коммерсант. Данные были представлены по итогам заседания технического комитета по мониторингу выполнения 20 июня.

«Министерский комитет рассмотрел, как развивается рынок в последнее время, и выразил уверенность, что нефтяной рынок движется в правильном направлении по достижению целей декларации о кооперации (между странами ОПЕК и не-ОПЕК по сокращению добычи нефти.— ''Ъ''), а также призвал всех участников продолжать движение к полному выполнению договоренностей и поддержанию уровня (нефтедобычи.— ''Ъ'')»,— говорится в сообщении ОПЕК.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с лидерами стран ЕС выразила готовность предоставить всем гражданам этих стран, прожившим в Соединенном Королевстве не менее пяти лет, постоянный вид на жительство, сообщает BBC. Этот статус позволит этим лицам и после выхода Британии из ЕС беспрепятственно жить в стране и пользоваться государственными услугами образования и здравоохранения, а также социальными льготами.

Пока неясно, с какого момента будет отсчитываться пятилетний срок пребывания. Мэй подчеркнула, что ее предложение действует лишь в том случае, если такие же права будут предоставлены британским гражданам, проживающим в других странах ЕС. Как отмечает редактор отдела политики Би-би-си Лора Кунсберг, Тереза Мэй, обращаясь к лидерам стран ЕС, отметила, что не хочет того, чтобы живущие в Британии граждане стран Евросоюза уезжали из Соединенного Королевства. Как отметила премьер Британии, во многих случаях тогда будет идти речь о разделении семей.

По мнению Мэй, ее предложение гарантирует некоторую определенность 3 миллионам европейцев, которые уже построили карьеру в Британии, обзавелись семьей и внесли свой вклад в благополучие британского общества. Вопрос о сохранении всех прав британских граждан в странах ЕС и выходцев из других стран Евросоюза в Британии не вызывает у сторон глубоких разногласий, однако ЕС настаивал, что все вопросы, связанные с "брекситом", должны обсуждаться в едином пакете и в рамках одного переговорного процесса.

В Британии в настоящее время живет около 3,2 миллиона европейских граждан, а в остальных 27 странах - 1,2 миллиона британцев.

Переговоры об условиях выхода Британии из Евросоюза начались в понедельник. Членство Британии в ЕС должно прекратиться 29 марта 2019 года.

Президент Чехии Милош Земан заявил, что поддерживает проведение референдума по поводу выхода страны из Евросоюза, пишет Коммерсант со ссылкой на издание Topky. Земан отметил, что функционирование ЕС в нынешнем виде напоминает ему «доктрину ограниченного суверенитета Леонида Брежнева».

Президент Чехии добавил, что суверенная страна имеет право решать, кто будет находиться на ее территории, раскритиковав миграционную политику Германии по приему мигрантов. Милош Земан назвал ее «трагической ошибкой» канцлера Германии Ангелы Меркель. «Только 30% чехов за то, чтобы присоединиться к зоне евро»,— отметил господин Земан.

Ранее по итогам референдума ЕС решила покинуть Великобритания. Партия премьер-министра страны Терезы Мэй выступает за «жесткий» вариант выхода из ЕС — отказ от всех интеграционных проектов.