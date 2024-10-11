Принадлежавшие Мосбирже 13,1% акций KASE перешли двум российским компаниям

Принадлежавшие Московской бирже 13,1% акций Казахстанской фондовой биржи (KASE) перешли двум российским компаниям – «Тетис Кэпитал» и «Баланс Эссет Менеджмент», следует из опубликованного в пятницу списка акционеров KASE.
«KASE сообщает о прекращении взаимоотношений с MOEX, которые основывались на соглашении о стратегическом сотрудничестве, подписанном биржами 10 октября 2018 года, и связанных с ним соглашениях», — говорится в пресс-релизе финансовой биржи.
В KASE также добавили, что представитель MOEX Владимир Крекотень 30 сентября 2024 года вышел из его состава совета директоров на основании заявления о досрочном прекращении полномочий.
О решении Мосбиржи выйти из KASE в связи с наложенными на первую санкциями на пресс-конференции в пятницу сообщал председатель Национального банка Тимур Сулейменов. По его словам, Мосбиржа пришла к пониманию, что ее санкции будут мешать развитию KASE.
В списке акционеров KASE вместо Мосбиржи появились две российские компании — «Тетис Кэпитал», которой перешла 8,5% доля в KASE, и «Баланс Эссет Менеджмент», которой теперь принадлежит 4,6% акций KASE.