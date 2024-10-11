Принадлежавшие Мосбирже 13,1% акций KASE перешли двум российским компаниям

Принадлежавшие Московской бирже 13,1% акций Казахстанской фондовой биржи (KASE) перешли двум российским компаниям – «Тетис Кэпитал» и «Баланс Эссет Менеджмент», следует из опубликованного в пятницу списка акционеров KASE.

«KASE сообщает о прекращении взаимоотношений с MOEX, которые основывались на соглашении о стратегическом сотрудничестве, подписанном биржами 10 октября 2018 года, и связанных с ним соглашениях», — говорится в пресс-релизе финансовой биржи.

В KASE также добавили, что представитель MOEX Владимир Крекотень 30 сентября 2024 года вышел из его состава совета директоров на основании заявления о досрочном прекращении полномочий.

О решении Мосбиржи выйти из KASE в связи с наложенными на первую санкциями на пресс-конференции в пятницу сообщал председатель Национального банка Тимур Сулейменов. По его словам, Мосбиржа пришла к пониманию, что ее санкции будут мешать развитию KASE.

В списке акционеров KASE вместо Мосбиржи появились две российские компании — «Тетис Кэпитал», которой перешла 8,5% доля в KASE, и «Баланс Эссет Менеджмент», которой теперь принадлежит 4,6% акций KASE.

«Тетис Кэпитал» управляет закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Нигелла», а «Баланс Эссет Менеджмент» фондом «Левка».

Генеральным директором «Тетис Кэпитал» зарегистрирован Александр Воронков. Она принадлежит инвестиционной группе «ТРИНФИКО», мажоритарным акционером которой является бизнесмен Олег Белай.

«Баланс Эссет Менеджмент» возглавляет Виталий Баланович, по совместительству топ-менеджер инвестгруппы «ТРИНФИКО».