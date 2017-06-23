Нефть продолжает торговаться по $45,4 за баррель

На 14:30 по времени Астаны августовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $45,44 за баррель, показывая 0,4% рост с начала торгов. С начала недели котировки значительно после публикации данных о сокращении товарных запасов нефти в США, сообщают в пятницу Ведомости.

По оценкам ING Commodities, тропический шторм «Синди», вызвавший частичную приостановку нефтедобычи в Мексиканском заливе, приведет к дальнейшему сокращению товарных запасов нефти на следующей неделе. Однако цены могут продолжить снижение, а в случае ралли инвесторы будут продавать нефть по ряду причин, включая рост добычи и числа буровых в эксплуатации в США, слабый спрос на бензин и восстановление производства нефти в Ливии и Нигерии, считает Тарик Заир из Tyche Capital Advisors.

Некоторые аналитики полагают, что слабость рынка нефти носит временный характер, поскольку ее потребление растет опережающими темпами в сравнении с производством. Тем не менее, многие эксперты советуют играть на понижение на нефтяном рынке. Партнер Again Capital Джон Килдафф отмечает, что сейчас даже ухудшение отношений между странами Ближнего Востока и рост напряженности в регионе рассматриваются рынком как сигнал к снижению цен, поскольку усиливают вероятность срыва соглашения ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи.