Ни один из сайтов районных акиматов не опубликовал полный отчет об исполнении бюджета на 2016 год
​На сайте акимата Алматы отсутствует 57% бюджетных документов - экспертный мониторинг
Фото Жанары Каримовой

Экспертный мониторинг сайтов местных исполнительных органов города Алматы свидетельствует о низком уровне открытости бюджетных данных. Отчёт о его итогах в пятницу во время круглого стола был презентован директором ОО «Центр поддержки правовых и экономических реформ» Асель Крыкбаевой.

Анализ наличия бюджетной информации охватил сайты акимата, его структурных подразделений, районных акиматов и маслихата города Алматы. Он зафиксировал, что на сайте акимата Алматы отсутствует 57% бюджетных документов. Вместе с этим не опубликованы проект бюджета на 2017-2019 годы, гражданский бюджет на 2016-2017 годы, утвержденный бюджет на 2017-2019 годы и полугодовой отчет об исполнении бюджета за 2016 год. Единственный документ, который соответствует критериям открытости – прогноз социально-экономического развития города.

На сайте маслихата Алматы полнота и открытость бюджетной информации остаётся низкой: отсутствует годовой отчет об исполнении бюджета, не публикуются проекты бюджета. Также на сайте не оглашена информация о действиях депутатов маслихата по рассмотрению и утверждению проектов бюджета и отчета о его исполнении.

Ни один из сайтов районных акиматов города не опубликовал полный отчет об исполнении бюджета на 2016 год. Половина сайтов районных акиматов содержат недостаточный объем актуальной бюджетной информации, 37% сайтов не публикуют актуальные бюджетные документы.

20% сайтов структурных подразделений акимата Алматы не содержат никакой бюджетной информации, ещё 16% содержат неактуальные данные. 75% сайтов управлений не публикуют отчеты о реализации бюджетных программ, 54% не публикуют утвержденные бюджетные программы. Более того, управление экономики и бюджетного планирования до сих пор не имеет собственного сайта.

Елизавета Цой
Елизавета Цой

Журналист

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