​Кенес Ракишев довёл свою долю владения Qazkom до 86,09%

Казкоммерцбанк получил уведомление от своего крупнейшего акционера Кенеса Ракишева о приобретении им полных пакетов акций, принадлежащих холдингу Qazaq Financial Group, Нуржану Субханбердину и Центрально-Азиатской инвестиционной компании. Прежние участники полностью вышли из состава акционеров банка, сообщает пресс-служба Qazkom в пятницу.

Согласно рамочному соглашению между правительством Казахстана (в лице министерства финансов Казахстана), Национальным банком Казахстана, ФНБ «Самрук-Казына», Фондом проблемных кредитов, БТА банком, Qazkom, Кенесом Ракишевым и Народным банком Казахстана, который стороны заключили 2 июня 2017 года, а также в рамках договора купли-продажи между Народным банком и Кенесом Ракишевым о приобретении 86,09% простых акций Qazkom, заключённого 15 июня 2017 года, Ракишев приобрёл:

у ЦАИК – 70 074 945 простых акций ККБ;

у г-на Н. Субханбердина – 47 800 962 простые акции ККБ;

у АО «Qazaq Financial Group» – 223 922 790 простых акций ККБ в форме акций и глобальных депозитарных расписок.

В результате сделок прямая доля Ракишева в Qazkom выросла с 43,23% до 86,09%. Холдинг Qazaq Financial Group, Нуржан Субханбердин и ЦАИК полностью вышли из состава акционеров банка.

В начале марта 2017 года крупнейшие банки страны Казкоммерцбанк и Народный банк подписали необязывающий меморандум о возможной продаже контрольного пакета акций Qazkom Народному банку. Решение было принято после того, как в конце 2016 года агентство Bloomberg сообщило об обсуждении возможных сценариев оздоровления Qazkom с регулятором, предположительная стоимость одного из которых составляла до 1,5 трлн тенге ($4,5 млрд)

В середине июня Народный банк подписал договор купли продажи 96,81% простых акций Казкоммерцбанка. Институт заявил, что намерен выкупить долю Кенеса Ракишева и 10,72% долю ФНБ «Самрук-Казына». В Народном банке уточняли, что завершение сделки предполагает выполнение нескольких предварительных условий, включая приобретение Фондом проблемных кредитов ряда активов и займов у БТА банка и погашение БТА банком задолженности перед Казкоммерцбанком в размере 2,4 трлн тенге. Вместе с этим условия сделки требовали приобретение Ракишевым простых акций, которыми владели Qazaq Financial Group, Нуржан Субханбердин и Центрально-Азиатская инвестиционная компания. Кроме того сторонам сделки необходимо получить стандартные регуляторные разрешения.

Проблемы Qazkom обострились в 2014 году после падения цен на нефть и начала рецессии в соседней России. Этому предшествовало и слияние с другим крупным банком – БТА, начавшееся в 2012 году. Стоимость консолидации и последующей реструктуризации проблемных займов составила порядка $20 млрд. Она стала серьезной проблемой для Qazkom – в середине 2014 года объем проблемных кредитов у БТА составлял 2,4 трлн тенге - почти 90% от ссудного портфеля. Кроме того, и сам Qazkom значительно пострадал от мирового кризиса 2008 года, в результате которого государственный фонд Самрук Казына приобрел 21,2% акций банка, после чего докапитализировал его на 44,47 млрд тенге.

В середине 2016 года, по оценке рейтингового агентства Fitch, балансовая стоимость проблемных активов банка превысила размер его капитала на 6 млрд долларов. Аналитики агентства отмечали, что докапитализация такого объема представляет существенную проблему для акционеров и кредиторов банка. Несмотря на это крупнейший акционер Qazkom Кенес Ракишев неоднократно заявлял об отсутствии проблем с ликвидностью и готовности выполнить все обязательства, поскольку имеет для этого специальные резервы.

В середине марта председатель правления Народного банка Умут Шаяхметова заявляла, что cделка между её институтом и Qazkom, не подразумевающая прямой консолидации, состоится с вероятностью в 80%. Но пояснила, что без участия государства она невозможна. В середине марта Национальный банк заявил, что Фонд проблемных кредитов выкупит почти половину активов Qazkom за 2,4 трлн тенге ($7,6 млрд). Однако не исключил, что банку понадобится дополнительная капитализация со стороны акционеров.

На начало мая совокупные активы Народного банка и Qazkom составляли порядка 9,5 трлн тенге, почти 40% от общего объёма банковского сектора. Народный банк занимал 1 строчку по их размеру, консолидируя у себя 4,76 трлн тенге.