Осужденный журналист Думан Мухаммедкарим отказался подавать ходатайство о замене наказания на более мягкое

Журналист Думан Мухаммедкарим, приговоренный в прошлом году к семи годам лишения свободы, отказался подавать ходатайство о замене наказания на более мягкое, сообщает Казахстанское международное бюро по правам человека со ссылкой на его адвоката.

В бюро отметили, что с учетом пребывания под стражей Мухаммедкарим провел в заключении больше двух лет и уже отбыл треть срока от назначенного ему наказания.

«Согласно нормам Уголовного кодекса, у него есть возможность обратиться в суд с ходатайством о смягчении назначенного ему наказания, либо об уплате штрафа, либо об ограничении свободы. Однако Думан Мухамедкарим категорически отказался подавать такое ходатайство. Мы считаем, что это свидетельствует о твердости его политической позиции», - указано в публикации правозащитной организации.

В КМБПЧ также напомнили, что Мухамедкарим находится в ШИЗО с 19 апреля.

Его адвокат Галым Нурпеисов сообщил бюро, что состояние здоровья журналиста ухудшилось.

«У него болит спина, он не может долго сидеть и стоять. В связи с этим врачи предписали ему лежать. 30 июня администрация колонии отвезет Думана Мухамедкарима в больницу на лечение. Это связано с тем, что принимаемые им в настоящее время лекарства перестали помогать журналисту», - пишут в КМБПЧ.

По данным бюро, журналист отбывает наказание в одиночной камере, ему разрешают одну часовую прогулку в день. Но, по словам журналиста, в 40-градусную жару гулять на открытом воздухе невозможно, поэтому он читает присланные ему газеты и книги.

Думан Мухаммедкарим – оппозиционный журналист и автор YouTube-канала Ne Deidi. Он снимал ролики на политические темы и открыто критиковал власти Казахстана. В 2023 году принимал участие в парламентских выборах в качестве кандидата.

Мухаммедкарим находился под стражей с июня 2023 года. Cуд над ним начался 12 февраля 2024 года в закрытом режиме. Журналист отказался от защиты и несколько раз объявлял голодовку, требуя открытого суда.

2 августа прошлого года Мухаммедкарима приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в «финансировании экстремизма» и «участии в запрещенной организации». Также ему запретили заниматься общественно-политической деятельностью на три года. Обвинения были построены на интервью с оппозиционным политиком Мухтаром Аблязовым. 8 ноября 2024 года апелляционный суд оставил приговор Думану Мухаммедкариму без изменений.

В начале декабря прошлого года Мухаммедкарим нанес себе увечье, требуя, чтобы его перевели в колонию в Заречном в Алматинской области. По словам адвоката Галыма Нурпеисова, после суда второй инстанции его должны были перевести туда, однако журналист по-прежнему находился в следственном изоляторе в Талдыкоргане. Позже в КУИС опровергли заявление адвоката о том, что журналист нанес себе увечье. 20 декабря прошлого года его этапировали в Кызылорду.