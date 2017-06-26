38 кандидатов в депутаты сената зарегистрировала ЦИК

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 38 кандидатов в депутаты сената. Об этом сегодня в ходе заседания ЦИК сообщил заведующий отделом организации избирательного процесса Максатхан Анапин, передает МИА «Казинформ» .

«Сегодня в 00-00 часов завершается третий этап избирательной кампании - предвыборная агитация. Завтра начнется "день тишины", все областные и городов Алматы и Астаны избирательные комиссии будут заниматься подготовкой к голосованию на выборах депутатов сената, назначенных на 28 июня 2017 года», - сказал Максатхан Анапин, выступивший с докладом.

Сообщается, что в местных СМИ опубликованы списки выборщиков, в общей сложности их 3 293 человека. Пункты для голосования полностью оснащены, международные наблюдатели приступили к краткосрочному наблюдению.

Подчеркивается, что на этих выборах будет впервые применена электронная регистрация выборщиков с подведением предварительных итогов выборов, которая была продемонстрирована в ЦИК 8 июня.