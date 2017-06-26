Пересмотреть методику расчета средней зарплаты планируют в Миннацэкономики

Отметим, что в ходе отчетной встречи с населением один из участников задал вопрос, что получает зарплату в 120 тысяч тенге, без учёта вычета, а в регионах получают 30 и 50 тысяч тенге. Хотя согласно официальным данным, средняя зарплата составляет около 140 тысяч тенге.

«По средним зарплатам я говорил…. Наверное, статистика такая наука, которая оперирует средними величинами. И для того, чтобы понимать температуру по всей стране или по регионам, как раз используется средняя, будь то заработная плата, подушевой доход, располагаемые доходы, расчеты делаются в среднем. Конечно, есть и минусы. И чем меньше коэффициент отклонения, тем лучше. Это говорит о равенстве в стране. К сожалению, у нас действительно есть зарплаты в миллион, полтора миллиона, есть зарплаты в сто тысяч и меньше. Статистика учитывает их как среднюю», - сказал Сулейменов.

Он признал, что «надо подумать о том, чтобы вводить не только средние величины, но и медианные, и брать посекторально».

«То есть не только средняя зарплата по стране, может быть по каким-то сегментам разделять. Я думаю, мы с комитетом по статистике проработаем этот вопрос. Хотя методология статистики, которую мы используем сейчас, она полностью соответствует методологии Всемирного банка и Международного валютного фонда», - заключил министр.