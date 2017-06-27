В Казахстане снизят штрафы для водителей

Во вторник в ходе селекторного заседания правительства, кабинет министров одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в кодекс РК об административных правонарушениях», предусматривающий смягчение наказание по ряду статей в области дорожного движения и области предпринимательства.

«Законопроект содержит три направления. Первое – гуманизация, второе – совершенствование отдельных институтов производства по делам об административных правонарушениях, третье – систематизация процедурных и процессуальных норм. По первому направлению предлагается распространить действие института сокращенного производства в отношении должностных и юридических лиц. В настоящее время оно действует только в отношении физлиц. Данный институт распространит свое действие дополнительно на 673 состава дополнительно. Кроме того, предлагается смягчить санкции по 345 составам, снижение штрафов по 157 составам, расширение предупреждений по 38 составам и замена на менее репрессивные взыскания по 150 составам», - рассказал министр юстиции Марат Бекетаев.

В частности, как сообщает пресс-служба ведомства, за нарушение правил пользования внешними световыми приборами, предусмотренного статьей 602 КоАП вместо штрафа в 5 МРП предлагается налагать предупреждение либо административный штраф в размере 3 МРП; за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 10 до 20 километров в час снижение составит с 10 до 5 МРП. Кроме того, за повторное нарушение штраф снижается с 15 до 7 МРП.

Наряду с этим вводится норма, предусматривающая обязанность суда или должностного лица применять взыскание в виде предупреждения при отсутствии отягчающих обстоятельств.