Сагинтаев совершает рабочий визит в Кызылординскую область

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев прибыл с рабочей поездкой в Кызылординскую область, чтобы по поручению президента ознакомиться с ходом реализации и разъяснения задач третьей модернизации Казахстана, сообщает в среду пресс-служба главы кабинета министров.

В ходе поездки Сагинтаев планирует ознакомиться с ходом строительства инфраструктурных объектов по программе «Нурлы жол» и доступного жилья по программе «Нурлы жер». Он также рассчитывает на информацию о реконструкции промышленных предприятий региона в рамках госпрограммы по индустриально-инновационному развитию и мерах по повышению конкурентоспособности продукции сельхозтоваропроизводителей области в рамках госпрограммы АПК.

Сагинтаев проведет совещание с участием актива и общественности Кызылординской области по теме социально-экономического развития региона. С предпринимательским сообществом регионального совета НПП «Атамекен» планируется совещание по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса, дерегулирования, реализации программы продуктивной занятости и массового предпринимательства. Также в плане рабочей поездки значится встреча с представителями научной и творческой интеллигенции.

Кызылординская область - аграрно-индустриальный регион, располагающий значительным экономическим потенциалом и природными ресурсами. В области развиваются нефтегазовая сфера, урановая промышленность и строительная индустрия. В структуре ВРП области доля промышленности занимает 37,3%, сельского хозяйства – 3,6%, строительства – 5,2%, торговли – 8,6%, транспорта – 11,4%, прочие – 33,5%. Область производит 90% всего риса по республике.