В Казахстане растет рынок потребкредитования - ПКБ

Рынок потребительского кредитования продолжает демонстрировать увеличение активности. За май объём этого портфеля вырос на 12,7% На этом фоне Первое кредитное бюро отмечает увеличение индекса кредитной активности – за май он вырос на 2 пункта до рекордных 30 пунктов, сообщает пресс-служба бюро в четверг.

Совокупная сумма ссудной задолженности в рознице выросла на 1,7% до 4,75 трлн тенге. Доля кредитов с просрочкой в 90 и более дней по итогам мая составила 17,8%. Индекс кредитного здоровья, рассчитываемый ПКБ, за май снизился до 66%. Доля «хороших» заемщиков уменьшилась на 2,8 п.п. до 65,5%, а доля заемщиков, находящихся в сильной зависимости от рыночной конъюнктуры, напротив, увеличилась на 3 п.п. до 15,3%.

На рынке бизнес-кредитования произошло незначительное снижение ссудной задолженности на 0,4% до 15,5 трлн тенге. Доля кредитов с просрочкой в 90 и более дне составила 19,4%. Повышение показателя связано с ухудшением портфеля бизнес-кредитов у одного из банков.