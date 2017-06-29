​Рашит Ахметов назначен членом счётного комитета по контролю за бюджетом

«Александр Викторович написал заявление об освобождении от должности по собственному желанию. Председатель счётного комитета внес представление об освобождении от должности по его согласию», - сказала член комитета по финансам и бюджету Ольга Перепечина, выступившая с докладом.

Вместо него депутаты решили назначить на освобождённую должность Рашита Ахметова. Его кандидатуру поддержала Перечина и комитет по финансам и бюджету. После обсуждения сенаторы проголосовали за его назначение.

Рашит Ахметов родился 7 октября 1959 года. В 1982 году окончил Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности инженер-механик. Карьеру в качестве госслужащего начал в сентябре 1999 года с избрания депутатом сената. В конце августа 2005 года стал членом комитета по финансам и бюджету, а в конце 2011 года был избран его председателем. Ахметов не выставил свою кандидатуру на выборах, прошедших на этой неделе.