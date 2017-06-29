Он сменил Александра Гориянова, освобождённого от должности по собственному желанию
​Рашит Ахметов назначен членом счётного комитета по контролю за бюджетом
Фото с официального сайта парламента

Депутаты сената прекратили полномочия члена счётного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Александра Горяинова. Его место займёт сенатор Рашит Ахметов, сообщает в четверг МИА «Казинформ».

«Александр Викторович написал заявление об освобождении от должности по собственному желанию. Председатель счётного комитета внес представление об освобождении от должности по его согласию», - сказала член комитета по финансам и бюджету Ольга Перепечина, выступившая с докладом.

Вместо него депутаты решили назначить на освобождённую должность Рашита Ахметова. Его кандидатуру поддержала Перечина и комитет по финансам и бюджету. После обсуждения сенаторы проголосовали за его назначение.

Рашит Ахметов родился 7 октября 1959 года. В 1982 году окончил Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности инженер-механик. Карьеру в качестве госслужащего начал в сентябре 1999 года с избрания депутатом сената. В конце августа 2005 года стал членом комитета по финансам и бюджету, а в конце 2011 года был избран его председателем. Ахметов не выставил свою кандидатуру на выборах, прошедших на этой неделе.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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