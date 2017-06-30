Законопроект об однополых браках предстоит одобрить верхней палате парламента Германии
Парламент Германии одобрил однополые браки
Фото CHRONTime

Нижняя палата парламента Герамнии большинством голосов одобрила законопроект об однополых браках, сообщает в пятницу Медуза.

Законопроект поддержал блок партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз, ранее выступавший против полного и равноправного признания однополых браков. Однако ситуация изменилась после того, как канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник, 26 июня, объявила, что депутатам ее фракции следует голосовать «по зову совести», а не руководствуясь общепартийной позицией.

По данным издания, сама Меркель при этом проголосовала против законопроекта. Далее законопроект об однополых браках предстоит одобрить верхней палате парламента Германии.

Заключение однополых союзов разрешено с 2001 года, однако права состоящих в таких союзах частично ограничены. Например, они не могли усыновлять детей. Всего с 2001 года в Германии были заключены около 34 тысяч однополых союзов.

В настоящее время однополые браки разрешены в 20 странах мира.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Репортер, фоторепортер интернет-журнала Vласть

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