Парламент Германии одобрил однополые браки

Законопроект поддержал блок партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз, ранее выступавший против полного и равноправного признания однополых браков. Однако ситуация изменилась после того, как канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник, 26 июня, объявила, что депутатам ее фракции следует голосовать «по зову совести», а не руководствуясь общепартийной позицией.

По данным издания, сама Меркель при этом проголосовала против законопроекта. Далее законопроект об однополых браках предстоит одобрить верхней палате парламента Германии.

Заключение однополых союзов разрешено с 2001 года, однако права состоящих в таких союзах частично ограничены. Например, они не могли усыновлять детей. Всего с 2001 года в Германии были заключены около 34 тысяч однополых союзов.

В настоящее время однополые браки разрешены в 20 странах мира.