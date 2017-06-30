На выходных ожидаются дожди в некоторых областях Казахстана

На выходных в Казахстане сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами на севере и востоке страны, также возможен град. На западе и юге республики погода без осадков, сообщает РГП «Казгидромет».

«Атмосферные фронты, смещающиеся через территорию Казахстана, в ближайшие трое суток вызовут кратковременные дожди с грозами в отдельных районах севера, востока и северо-запада республики. На остальной территории Казахстана под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается по-летнему жаркая погода, преимущественно без осадков», - говорится в сообщении Казгидромет.

В субботу в Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ветер 15-20 м/с, возможен град. В Кызылординской, местами Алматинской, Жамбылской, Мангистауской, Актюбинской, Карагандинской областях ожидается сильная жара, в Атырауской, Западно-Казахстанской областях сильная, местами очень сильная жара.

В Алматы в субботу переменная облачность, без осадков, температура ночью 16-18, днем 29-31. В воскресенье также переменная облачность, без осадков. Температура ночью до 18-20 градусов, днем до 31-33.

В столице Казахстана в субботу ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем возможен град. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью 15-17, днем 24-26. В воскресенье переменная облачность, без осадков, температура ночью незначительно снизится до 13-15 градусов, днем поднимется до 29-31.

Ранее синоптики предупреждали о сильной жаре в некоторых регионах Казахстана в пятницу.