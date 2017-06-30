Синоптики предупреждают о сильной жаре в некоторых регионах Казахстана

В пятницу в Акмолинской области и Астане ожидается сильная жара - 35 градусов. С 1 по 5 июля в Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях ожидается местами очень сильная жара - до 40-43 градусов, сообщает РГП «Казгидромет».

Также в пятницу с прохождением фронтальных разделов на севере и востоке республики сохраняется неустойчивая погода, местами ожидаются дожди, грозы, усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере ночью местами туман, на востоке возможен град. На западе и юге республики погода без осадков.

По данным синоптиков, в Костанайской области ночью ожидается туман, в Восточно-Казахстанской области возможен град. Днем в Кызылординской, Южно-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Атырауской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане в пятницу переменная облачность, без осадков. Температура ночью 19-21, днем 33-35.

В Алматы также переменная облачность, без осадков, температура ночью 15-17, днем 28-30.